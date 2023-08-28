Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:07

Резко обострилась ситуация на территориях Азербайджана, находящихся под временным контролем российских миротворцев. Причем связано это обострение вовсе не со «120 тысячами заблокированных армян», которым, как утверждает армянская пропаганда, «грозит голодная смерть». На самом деле, ситуация накалена до предела из-за противостояния между лагерями армянских сепаратистов в Карабахе, которое в любой момент может привести к вооруженному конфликту.

Последние события вновь подтвердили, что истинной целью сил, отвергнувших предложение Азербайджана использовать для обеспечения нужд этнических армян региона маршрут Агдам - Ханкенди, является дальнейшее обострение ситуации, свержение «президента» Араика Арутюняна и захват «власти» в Ханкенди. Накануне вечером эти же силы предприняли попытку заблокировать на Агдамской дороге гуманитарный груз Азербайджанского общества Красного Полумесяца, отправленный для жителей Ханкенди. Напомним, несколько дней назад армянские СМИ распространили информацию о решении Араика Арутюняна «уйти в отставку». Когда же эта новость не подтвердилась, Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, все еще не покинувший Карабах, обвинил Арутюняна во лжи и невыполнении обещания, данного в присутствии восьми человек, среди которых был и он сам. Имена «восьми человек», слышавших, как Арутюнян заявил о решении подать в отставку, Варданян не назвал.

Андраник Кочарян, депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» и председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности, прокомментировал в Ереване заявление Варданяна, отметив, в частности, что в Карабахе все еще есть «невидимые игроки, которые занимаются решением других задач». «Это настоящие троянские кони, а их цель – создать в Карабахе атмосферу нестабильности и перенести ее в Армению, - заявил Кочарян. - Рубен Варданян сделал открытие, заявив, что в Карабахе есть люди, занимающиеся «теневой деятельностью». Выяснилось, что какие-то восемь человек принуждают к чему-то «законно избранного президента». Один из них – Рубен Варданян. Кого представляет этот человек? Его деятельность непонятна. А кто такие остальные семеро? Кто те бывшие или нынешние чиновники, принуждающие «избранного президента» уйти в отставку? Эта информация должна быть обнародована. Кто эти люди, кто эти троянские кони, стремящиеся переместить в Армению нестабильность Карабаха?..». В данном контексте важно отметить, что в окружении премьер-министра Пашиняна бытует мнение, что миссия Рубена Варданяна, столь скоропалительно отказавшегося в сентябре 2022 года от российского гражданства и нелегально обосновавшегося в Карабахе, заключалась на самом деле в приходе к власти в Армении.

Как утверждают источники из окружения премьер-министра Армении, предполагалось, что на первом этапе Варданян обретет в Карабахе популярность на позиции так называемого «государственного министра», а затем начнет продвигать свои политические планы уже непосредственно в Армении, для чего объединит вокруг себя силы, находящиеся в оппозиции к Николу Пашиняну. К слову, сам Варданян в нескольких интервью российским СМИ не скрывал своих политических амбиций. Но, как известно, Азербайджан сорвал планы Варданяна, стоящих за ним сил в Карабахе и за его пределами. Не выдержав «прессинга» со стороны официального Баку, Варданян уже спустя несколько месяцев оставил кресло «госминистра», лицемерно заявив, что подал в отставку только из-за разногласий с Араиком Арутюняном. Тем не менее, территорию Карабаха российский миллиардер так и не покинул, хотя наверняка мог сбежать из региона, воспользовавшись вертолетом российских миротворцев. Учитывая связи и деньги Варданяна, ему бы не отказали… В настоящее время Варданян возглавляет одну из «фракций» армянских сепаратистов, рвущихся к «власти» в Ханкенди, активно выступая против открытия дороги Агдам - Ханкенди. Известно, что Рубен Варданян лично возглавил инициативу перекрыть эту дорогу бетонными блоками.

Еще одним претендентом на «власть» в Ханкенди является бывший полевой командир «Арцаха» Самвел Бабаян и его группировка. Взгляды Бабаяна диаметральны позиции Варданяна, он считает, что необходимо использовать Агдамскую дорогу и наладить прямой диалог с Азербайджаном. В кругах карабахских сепаратистов бытует мнение, что Самвел Бабаян подчиняется властям Армении, хотя в своих публичных выступлениях бывший полевой командир неизменно критикует Пашиняна и его политическую линию. По сообщениям армянских источников, за последние дни Бабаян заметно активизировался. Видя, как слабеют позиции Араика Арутюняна, он ясно дает понять общественности, что готов занять кресло Арутюняна. Мало того, Бабаян проводит встречи с различными политическими и общественными кругами, открыто позиционируя себя в качестве будущего «президента Арцаха». Но, по мнению наблюдателей, шансы Бабаяна стать альтернативой Араику Арутюняну не слишком высоки. В частности, в Карабахе Бабаяна считают «человеком Никола» и критикуют из-за заявлений о необходимости использовать Агдамскую дорогу.

29 августа Араик Арутюнян, выступая перед собравшимися в центре Ханкенди, заявил, что готов «уйти в отставку и взять в руки оружие». Но, как пишут армянские СМИ, официальный Ереван не разрешил ему сделать этот шаг. Дело в том, что, в случае «отставки» Арутюняна, руководство карабахскими сепаратистами формально должно перейти к дашнаку Давиду Ишханяну, называющему себя «спикером парламента». Понимает это и сам Ишханян, который пытается в эти дни заручиться поддержкой армянских вооруженных формирований и радикальных реваншистских кругов, попутно заявляя, что «не допустит» открытия дороги Агдам - Ханкенди.