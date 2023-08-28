Шеф евродипломатии призвал подготовить десятки тысяч украинских военных

Евросоюзу следует подготовить еще 10 тысяч украинских военных до конца года в рамках тренировочной миссии, изначально рассчитанной на 30 тысяч бойцов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«25 тысяч солдат уже подготовлены. Миссия достигнет своей цели — 30 тысяч солдат — к концу октября. Я предлагаю повысить цель до 40 тысяч до конца года», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран ЕС. Его цитирует ТАСС.

По словам Борреля, также украинским военным нужна более специализированная подготовка с учетом планов по поставкам новых образцов вооружения. В связи с этим ЕС изучает возможность тренировки пилотов на истребителях F-16 в рамках своей миссии. Боррель также приветствовал решение Дании и Нидерландов предоставить Украине эти самолеты в будущем.