Стрелкова привезли в суд в одной машине с украинцами

Бывшего офицера спецслужб ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина), находящегося под арестом, доставили в суд на заседание по мере пресечения в одном автозаке с гражданами Украины. Об этом сообщила в телеграм-канале его жена Мирослава Регинская со ссылкой на адвоката.

«Считаю, что такого рода практика представляет потенциальную угрозу моему мужу. Расцениваю это как преступную халатность руководителей конвойной службы», — написала Регинская.

Против Стрелкова возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (по ч. 2 ст. 280 УК), ему грозит до пяти лет лишения свободы. По словам адвоката Александра Молохова, следствие засекретило дело. Стрелков находится в СИЗО с 21 июля.