«Гуманитарному грузу» из Франции не место в Азербайджане

Франция, оставаясь верной своей «традиции», в очередной раз организовала провокацию против Баку, направив в Карабахский регион Азербайджана «гуманитарный груз».

Естественно, не согласованная с азербайджанской стороной «акция» была пресечена на ППП «Лачин».

Напомним, сегодня в сопровождении мэра Парижа Анн Идальго и мэра Страсбурга Жанны Барсегян из Еревана на границу с Азербайджаном прибыли 10 автомобилей с «гуманитарным грузом».