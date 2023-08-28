«Гуманитарному грузу» из Франции не место в Азербайджане
Франция, оставаясь верной своей «традиции», в очередной раз организовала провокацию против Баку, направив в Карабахский регион Азербайджана «гуманитарный груз».
Естественно, не согласованная с азербайджанской стороной «акция» была пресечена на ППП «Лачин».
Напомним, сегодня в сопровождении мэра Парижа Анн Идальго и мэра Страсбурга Жанны Барсегян из Еревана на границу с Азербайджаном прибыли 10 автомобилей с «гуманитарным грузом».
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