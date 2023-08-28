Накануне состоялось очередное мероприятие с семьями шехидов в рамках проекта «Мой отец – герой». На этот раз дети героев войны собрались в отеле Hyatt Regency Baku. В начале мероприятия, в котором приняли участие более 250 детей шехидов, была организована вечеринка у бассейна.

За три года после Победы в Отечественной войне группой компаний Fire Land Group организовано более 30 мероприятий под названием «Мой отец — герой» и «Мой сын — герой». В них приняли участие более 2000 семей шехидов.

На мероприятие вместе с детьми шехидов были приглашены общественные деятели, депутаты, чиновники различных министерств, представители Союза писателей, СМИ, известные артисты, певцы. Среди гостей были Акиф Исламзаде, Рамиз Ровшан, Зияд Самедзаде, Ульви Гулиев, Ильхам Мамедов, заместитель министра юстиции, Мирсалех Сеидов, глава Пенитенциарной службы, главы исполнительной власти Азиз Азизов, Эльшад Гасанов, представитель Министерства обороны Намиг Джавадов, председатель общественного совета при KOBIA Фархад Гарашов, предствитель министерства культуры Вугар Гумбатов, журналист и писатель Айнур Джамал, Эльчин Алиоглу, народные артисты Алим Гасымов, Назакет Теймурова, Замик Гусейнов, Эльнур Гусейнов, Чинара Меликзаде, Миралам Мираламов, Гюлистан Алиева. Мероприятие вели Джейхун Али, Камиля Бабаева и Джалал Гасанлы. Его открыл детский хор «Шуша» под руководством Тараны Юсубовой.

Во время концертной программы, организованной с участием известных звезд, был представлен клип на песню «Мой отец – герой» режиссера Вюсала Хаджи Гадира. Музыку написал Джалал Гурбанов, слова - Ханым Исмаилгызы. Участниками клипа и исполнителями песни являются дети шехидов из разных регионов Азербайджана. Проект, разработанный совместно с Замиком Гусейновым, вызвал большой интерес.

Джалал Гурбанов, руководитель группы Fire Land Production, а также организатор проектов «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой», так выразил свои впечатления: «Наше единство в дни Отечественной войны было показано в проектах «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой». Есть десятки людей, желающих принять участие в этих мероприятиях. Их искренность и любовь к семьям шехидов является для нас большим стимулом. Сегодня также был представлен клип «Мой отец – герой». Хочу выразить благодарность руководству заповедника «Ичеришехер», моим друзьям в Хызинском районе и руководителю Апшеронского заповедника Этибару Ибрагимли, которые помогли нам снять клип.

Радость детей шехидов сегодня достойна внимания... Как подчеркнул Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, мы никогда не забываем свой долг перед семьями шехидов. Первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева также уделяет особое внимание семьям шехидов. Мы гордимся чутким отношением руководства Фонда Гейдара Алиева к нашим мероприятиям, за что хочу поблагодарить исполнительного директора Фонда Анара Алекперова.

В целом нужды семей шехидов всегда удовлетворяются государством. Это наша обязанность. Я благодарен сотрудникам МВД, которые всегда рядом с нами, особенно министру Вилаяту Эйвазову, Министерству культуры, Министерству обороны, замминистра юстиции, главе Пенитенциарной службы Мирсалеху Сеидову, главам исполнительной власти Эльшаду Гасанову, Азизу Азизову, Эльгину Габибулаеву, Абдину Фарзалиеву, депутатам Зияду Самедзаде, Ульви Гулиеву, Ильхаму Мамедову, которые пришли на наше мероприятие и захотели побыть с семьями шехидов. Я благодарен руководству отеля Hyatt Regency Baku, принимавшего сегодня наше мероприятие, а также Кямрану Гейдарову и Орхану Алекперову, которые их представляли.

Хочу отметить, что это наше второе мероприятие, которое мы проводим совместно с Hyatt Regency Baku. Кроме того, я хотел бы поблагодарить руководителя компании «Кредо» Низами Зейналова и нашего друга Эльчина Мамедова.

Сегодняшний день был особенным как для детей шехидов, так и для нас».