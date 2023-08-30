«Вагнеровцам» советуют искать «другие варианты заработка»

Представитель ЧВК «Вагнер» рекомендовал наемникам найти другую работу, так как группировка больше не может участвовать в войне в Украине и сталкивается с серьезной конкуренцией Минобороны и Росгвардии в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на аудиообращение, распространившееся по чатам наемников.

Подлинность записи подтвердили изданию представители ЧВК. Человек на записи (его статус в иерархии группировки неизвестен) называет ситуацию «крайне сложной», отмечая, что «на СВО нас не пускают».

«… Мы вынуждены сейчас искать варианты работы в Африке и на Ближнем Востоке. Там ситуация тоже непростая. У нас есть жесткая конкуренция в лице Минобороны и Росгвардии, которые тоже планируют и пытаются войти туда с аналогичной деятельностью, которую вели мы», — говорится в аудиосообщении.

По словам представителя ЧВК, они будут «стараться» предоставить своим бойцам работу, но «когда и в каких объемах — пока неизвестно».

«Поэтому либо ждите, либо ищите другие варианты заработка. Следите за международной обстановкой…» — говорит на записи представитель ЧВК.