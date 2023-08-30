Северная Корея и Россия готовят масштабную оружейную сделку

США обеспокоены тем, что между Россией и Северной Кореей активно ведутся переговоры о поставках оружия, заявил на состоявшемся в среду брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Его слова приводит Reuters.

По словам Кирби, министр обороны РФ Сергей Шойгу, совершая недавно поездку в Северную Корею, стремился убедить Пхеньян продать России артиллерийские боеприпасы, а президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых высказались за расширение двустороннего сотрудничества.

Кирби сообщил, что США располагают оперативными данными, свидетельствующими о том, что после визита Шойгу в Пхеньян отправилась еще одна группа российских официальных лиц.

По словам Кирби, в рамках этих сделок Россия получит оружие, которое она планирует использовать в войне против Украины. Сделки также могут включать сырье, которое поможет российской оборонной промышленной базе.

«Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией о поставках оружия и соблюдать взятые Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать оружие России», – сказал Кирби.