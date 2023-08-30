Атака на Брянск и Крым. Гремят взрывы

Telegram-каналы сообщают о взрывах в Брянске, а также в Феодосии, расположенной в Крыму.

Жители Брянска сообщили, что слышали взрыв над городом. Власти Брянской области утверждают, что «сбиты два украинских БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет».

Одновременно «советник» «главы Крыма» Олег Крючков подтвердил слова Сергея Аксенова о том, что над восточной частью полуострова была сбита ракета. По словам Крючкова, обломки ракеты повредили линию электропередач, и последствия будут в скором времени ликвидированы.