Сколько самолетов уничтожила Украина в российском тылу

С начала войны Украине удалось совершить не менее девяти успешных атак на авиабазы в российских регионах, Крыму и Минской области Беларуси, уничтожив или повредив как минимум 24 российских военных самолета. К такому выводу пришло издание «Верстка», изучив сообщения Минобороны РФ, СМИ и OSINT-исследователей.

Первая атака состоялась на второй день вторжения - 25 февраля 2022 года. На аэродроме Миллерово в Ростовской области сгорел транспортный самолет. Удар был нанесен либо беспилотником, либо ракетой «Точка-У». Самую успешную и масштабную атаку Украина совершила 9 августа 2022 года по аэродрому Саки в Крыму, уничтожив четыре истребителя Су-30СМ и семь бомбардировщиков Су-24М.

В августе нынешнего года Украина ударила по аэродромам в Новгородской, Калужской и Псковской областях. В итоге 19, 21 и 30 августа были уничтожены два бомбардировщика Ту-22М, повреждены четыре транспортных Ил-76 и еще один неназванный самолет.