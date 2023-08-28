В Украине разбились два вертолета: погибли шестеро пилотов
Во вторник, 29 августа, в Донецкой области Украины при неизвестных пока обстоятельствах упали два вертолета военной авиации, экипажи погибли, открыто уголовное производство, сообщает «Украинская правда».
Согласно информации, 29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолетов Ми-8. Летательные аппараты полностью уничтожены. По данным источников УП, на месте обнаружили тела шести погибших военнослужащих.
Расследованием занимается Государственное бюро расследований.