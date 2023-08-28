Генерал Кулаков уже в Ходжалы: предложил пропустить отправленные Азербайджаном 40 тонн муки

Аскер Манафов, собкор 00:26

Генерал-майор Кирилл Кулаков, новый командующий российскими миротворческими силами в Карабахе, уже прибыл в Ходжалы, где приступил к исполнению своих обязанностей. Любопытно, что Министерство обороны РФ пока не обнародовало официальное сообщение об этой ротации. Таким образом, подтвердилась опубликованная на прошлой неделе информация армянских Telegram-каналов о предполагаемом отзыве заместителя командующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Александра Ленцова, который с 26 апреля 2023 года командовал миротворческими силами в Карабахе, и его замене на начальника Казанского высшего военного командного училища генерала Кулакова.

К слову, на состоявшейся в среду, 30 августа, в Ханкенди пресс-конференции для армянских журналистов дашнак Давид Ишханян, называющий себя «спикером парламента», подтвердил, что у миротворцев сменился командующий, который уже несколько дней как исполняет свои обязанности. По словам Ишханяна, генерал Кулаков предложил пропустить гуманитарный груз, отправленный в Ханкенди Азербайджанским обществом Красного Полумесяца. По словам Ишханяна, переговоры с россиянами начались после того, как отправленный Азербайджаном караван с грузом приблизился к посту российских миротворческих сил в Аскеране. Однако предложение генерал-майора Кирилла Кулакова пропустить груз в Ханкенди было отклонено, и переговоры завершились безрезультатно.