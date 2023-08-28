Генерал Кулаков уже в Ходжалы: предложил пропустить отправленные Азербайджаном 40 тонн муки
Генерал-майор Кирилл Кулаков, новый командующий российскими миротворческими силами в Карабахе, уже прибыл в Ходжалы, где приступил к исполнению своих обязанностей. Любопытно, что Министерство обороны РФ пока не обнародовало официальное сообщение об этой ротации.
Таким образом, подтвердилась опубликованная на прошлой неделе информация армянских Telegram-каналов о предполагаемом отзыве заместителя командующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Александра Ленцова, который с 26 апреля 2023 года командовал миротворческими силами в Карабахе, и его замене на начальника Казанского высшего военного командного училища генерала Кулакова.
К слову, на состоявшейся в среду, 30 августа, в Ханкенди пресс-конференции для армянских журналистов дашнак Давид Ишханян, называющий себя «спикером парламента», подтвердил, что у миротворцев сменился командующий, который уже несколько дней как исполняет свои обязанности.
По словам Ишханяна, генерал Кулаков предложил пропустить гуманитарный груз, отправленный в Ханкенди Азербайджанским обществом Красного Полумесяца.
По словам Ишханяна, переговоры с россиянами начались после того, как отправленный Азербайджаном караван с грузом приблизился к посту российских миротворческих сил в Аскеране. Однако предложение генерал-майора Кирилла Кулакова пропустить груз в Ханкенди было отклонено, и переговоры завершились безрезультатно.
Как отметил Ишханян, новый командующий российскими миротворческими силами «только прибыл» в Карабах и еще не знаком с внутренней ситуацией. «Но другие лица в командовании контингента России хорошо знакомы с ситуацией, имеют представление о нашем подходе и подходе азербайджанской стороны», - отметил представитель сепаратистов.
Напомним, изначально российские миротворцы на посту Аскеран затребовали сертификат качества муки, отправленной Азербайджаном. Когда же этот документ был представлен, они заявили, что необходимо подождать с вопросом пропуска груза.
А спустя какое-то время армянские радикалы заставили дорогу Агдам - Аскеран бетонными блоками и заграждениями из колючей проволоки, заявив российским миротворцам, что не пропустят груз из Азербайджана.