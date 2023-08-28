«Как долго может продолжаться эта вражда?»: Азербайджан готов отправить новую гумпомощь в Ханкенди

«Наша главная цель в отправке двух гуманитарных колонн в том, чтобы посмотреть, как обстоят дела и что здесь происходит. Пока дела идут неплохо. Если будет положительный результат и будет проведена оценка, и у людей появятся потребности в каких-то продуктах питания и принадлежностях, то Азербайджанское общество Красного Полумесяца готово помочь. Мы можем отправить помощь и завтра, и послезавтра. Должны быть проведены соответствующие переговоры и определены потребности», - сказал Асланов.

Асланов также сказал, что Красный Полумесяц может провести оценку потребностей армян в Карабахе: «Эта оценка может быть проведена специалистами Азербайджанского общества Красного Полумесяца, если нам будет обеспечен доступ на территорию. Я сам могу провести эту оценку. Мы можем привлечь к этой работе наших партнеров, зарубежных экспертов».

По его словам, «самое главное - продемонстрировать добрую волю. Мнение двух-трех человек не имеет ничего общего с позицией населения армянской национальности в Ханкенди. Я считаю, что большая часть населения там уже устала от этих процессов… Если Красный Полумесяц пришел с добрыми намерениями, они тоже должны относиться к этому с уважением, терпением. Мы не собираемся никому помогать насильно… Звучат такие мысли, что если к нам не поступило обращение, зачем посылать помощь? Почему мы должны ожидать обращения? Если это может быть необходимо, то мы делаем этот шаг».

Кроме того, Новруз Асланов констатировал, что если при наличии трудностей гуманитарный груз все-таки не будет принят, то у всех появятся резонные вопросы. «Первый вопрос в том, что если есть необходимость, то почему не принимается гуманитарный груз? Второй вопрос: если мы люди, если у нас есть ценности, как долго может продолжаться эта вражда? Это должно быть принято во внимание. Как Азербайджанское общество Красного Полумесяца, в рамках нашей миссии мы готовы быть рядом с чувствительными слоями населения во всех уголках страны, в том числе в Карабахской экономической зоне, в Ханкенди», - сказал он.