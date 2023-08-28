Лидер американских республиканцев в сенате Митч Макконнелл, которому исполнился 81 год, замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году.

Помощнице, громко повторившей вопрос прямо в ухо сенатору, не удалось вывести его из ступора. Неловкая пауза длилась примерно 30 секунд.

Аналогичный случай с Макконнеллом произошел в июле, когда он "завис" в самый разгар пресс-конференции.