С лидером американских республиканцев что-то не так добавлено видео
Лидер американских республиканцев в сенате Митч Макконнелл, которому исполнился 81 год, замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году.
Помощнице, громко повторившей вопрос прямо в ухо сенатору, не удалось вывести его из ступора. Неловкая пауза длилась примерно 30 секунд.
Аналогичный случай с Макконнеллом произошел в июле, когда он "завис" в самый разгар пресс-конференции.
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