В Москве наконец отреагировали на китайские карты с территориями России

Публикация в Китае карты, где весь Большой Уссурийский остров, а не только его часть, отмечен как территория КНР, является «недоразумением». Так сказал News.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Российский парламентарий призвал по дипломатическим каналам проверить, как публикация подобного пособия стала возможна.

«Скорее всего, это недоразумение, нужно уточнить по дипломатическим каналам, как это получилось, и все дела. Сегодня все территориальные тонкости, которые существовали в свое время между СССР/Россией и КНР, давно урегулированы…» — сказал Новиков.

Новые карты КНР, выпущенные китайским государственным сайтом «Картографический сервис стандартных карт», включают в себя Большой Уссурийский остров. Официально он разделен между КНР и РФ. Расположенный на реке Амур Большой Уссурийский остров был разделен по договору 2008 года между РФ и КНР. На опубликованной карте он отдельно указан как самая восточная точка КНР.