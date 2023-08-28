Эрдоган сделал ряд заявлений

«Мы ранее уже провели успешные испытания нашего собственного комплекса ПВО Siper. Скоро мы станем страной, которая продает эти системы тем, кто не продавал их нам, придумывая разные предлоги», - сказал президент Турции, имея в виду долгие безрезультатные переговоры с США о покупке комплексов Patriot.

Турция скоро будет продавать собственные системы ПВО, а не закупать их у других стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Siper (с турецкого «окоп», «траншея») - это зенитный ракетный комплекс большой дальности, который предназначен для поражения любых воздушных целей.

«… До конца этого года мы увидим еще и первый полет отечественного истребителя Kaan. Хотим завершить испытания БПЛА Bayraktar Kizilelma и поставить его на вооружение армии», - сказал Эрдоган, добавив, что «Турция не может отказаться от того, чтобы иметь сильную и современную армию».

Президент Эрдоган заявил: «Благодаря достижениям в оборонной промышленности за 21 год мы вывели нашу страну в высшую лигу по военным возможностям и потенциалу».

В среду в Анкаре открылся авиационно-космический фестиваль TEKNOFEST. Центром внимания на фестивале являются турецкие беспилотники: Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kızılelma.