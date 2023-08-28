В России призвали отомстить за Псков и пригрозили странам Балтии

«Если выяснится, что их запускали из Прибалтики, это поменяет весь политический ландшафт, потому что это прямая агрессия. Это может стать сигналом, который приведет к кардинальным переменам нашего поведения на границах с прибалтийскими государствами и вообще в отношении этих стран», – сказал Морозов..

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил что балтийские страны может ждать серьезный ответ со стороны РФ, не исключая военный, в связи с масштабной атакой беспилотников на регионы России.

Пропагандист Владимир Соловьев вообще предложил «уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Стереть с лица земли». По мнению Соловьева, атаку на Псков можно считать объявлением войны, «а это значит, что в ответ должно быть немедленно задействовано ядерное оружие».

Латвия уже отреагировала на эти призывы. По словам министра обороны страны Инары Мурниеце, обвинение членов НАТО как «внешнего врага» в различных ситуациях, когда Россия терпит неудачу на фронте в Украине, неудивительно.

«Утверждение о причастности Латвии к событиям… в Пскове — абсурдное измышление, скорее всего, для того, чтобы отвлечь внимание российского населения от потерь российской армии на фронте, а также потерь внутри страны, когда уничтожается российская военная техника и инфраструктура», — цитирует латвийского министра Delfi.

По мнению бывшего министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, заявления российских чиновников и пропагандистов о причастности стран Балтии к налету на псковский аэродром свидетельствуют о том, что Россия начинает новую кампанию угроз против своих западных соседей.

В ночь на среду, 30 августа, был атакован беспилотниками международный аэропорт Пскова. По последним данным, которые официально не подтверждены, там уничтожены два военно-транспортных самолета Ил-76 и еще четыре получили повреждения. Украинская сторона заявила о четырех поврежденных самолетах.