Иран из Сирии пригрозил Израилю

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, который прибыл в Сирию с официальным визитом, осудил воздушный удар по международному аэропорту в Алеппо 28 августа.

На пресс-конференции в Дамаске он заявил: «Преступная практика сионистского образования в регионе не останется без ответа».

Сирийское агентство SANA сообщило в понедельник, 28 августа, что Израиль атаковал с воздуха международный аэропорт в Алеппо. При этом отмечается, что аэропорту был причинен серьезный ущерб – «вплоть до полного прекращения работы».