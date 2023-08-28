Угарного газа в воздухе Баку больше нормы

На территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов Баку, городов Сумгаит и Гянджа автоматическими станциями ежедневно проводится мониторинг качества атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ведомстве отметили, что на основании анализа данных, полученных со станций, установлено, что в течение дня содержание угарного газа в Баку было выше нормы в 1,4 раза, оксида азота-4 - в 1,3 раза, в Сумгаите содержание оксида азота-4 в воздухе превышало норму в 1,2 раза.

Причиной, сказали в Минэкологии, является интенсивный характер дорожного движения, работа промышленных предприятий, а также человеческий фактор.