Трамп намекнул: арестует Байдена, если станет президентом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить в тюрьму своих политических врагов в случае, если он будет переизбран на выборах в 2024 году, сообщает The Guardian.

Журналист спросил Трампа, жалеет ли он о том, что не отправил в тюрьму Хиллари Клинтон и будет ли «закрывать» своих нынешних «политических врагов», на что Трамп ответил утвердительно.

«Ответ таков: у меня нет выбора, потому что они делают это с нами», - сказал Трамп, добавив, что считает действующего президента США Джо Байден причастным к обвинениям против него.