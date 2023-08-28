Удар по Пскову: появились спутниковые фото

В Сети появились спутниковые снимки последствий атаки беспилотников на аэродром под российским Псковом, которая произошла в ночь на среду, 30 августа. Их опубликовало «Радио Свобода».

На фото видно, что повреждено по меньшей мере два самолета типа Ил-76. Издание со ссылкой на эксперта отмечает, что дронами, скорее всего, пытались попасть в топливные баки самолетов, однако попали в поверхность у крыльев - это должно вывести борты из строя на 2-3 месяца из-за капитального ремонта.

В ночь на 30 августа Украина атаковала беспилотниками сразу шесть областей России. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов повреждены.