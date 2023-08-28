Русские добровольцы заявили о нападении на аэродром в России

«Русский добровольческий корпус» (РДК), воюющий на стороне Украины, взял на себя ответственность за атаку на аэродром в Курской области, которую, как заявлено, он провел совместно со Службой безопасности Украины (СБУ).

«Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому… Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам», - сообщается в телеграм-канале РДК.

Ни Минобороны РФ, ни СБУ, ни власти Курской области не отреагировали на это заявление РДК.

27 августа российское Минобороны сообщало об уничтожении дронов, атаковавших Курскую область. Местные власти сообщали о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Курске. РДК заявляет, что это попадание было результатом работы ПВО. В тот же день РБК-Украина сообщило, ссылаясь на свой источник в СБУ, что дроны-камикадзе в ночь на 27 августа «отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29». Также, заявил тогда собеседник украинского издания, были поражены радары комплекса С-300 и два ЗРК «Панцирь».