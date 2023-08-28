Дмитрий Рой, автор haqqin.az 08:35

Нефть, газ и леса, покрывающие 90 процентов территории Габона являются главными богатствами страны. Более пяти десятков лет страной правила политическая династия семьи Бонго. В которой и отец, и сын - который в минувшие выходные «открыто, честно и без намека на фальсификации» выиграл уже третьи выборы - были фактически бессменными президентами. «Народ Габона, мы, наконец, на пути к блаженству, пусть Бог и души наших предков благословят нашу страну», — заявила хунта силовиков, в состав которой вошли представители преторианской гвардии, национальной армии и полиции. А чтобы это счастье стало более полным – результаты прошедших там выборов были аннулированы, границы закрыты, а все государственных учреждения – распущены.

Если габонской хунте удастся удержаться и как-то договориться о международном признании – то для Франции это очень плохие новости. Как-никак восьмой переворот в бывших французских колониях в Африке за последние три года. А для Габона – второй за последние пять лет. В 2019 тамошние военные тоже объявляли о создании «национальный совет по восстановлению Габона» и свержении президента Али Бонго, но продержались всего неделю, после чего их уничтожила президентская гвардия. Представители которой в этот раз, напомню, вошли в состав хунты, или, как они себя презентовали, CTRI, Комитета по переходу и восстановлению институтов. Значит, урок прошлой попытки переворота был ими полностью учтен, и в числе его участников оказались представители всех силовых структур. Не вызывает сомнений, что их вдохновил пример Нигера или «нигерский синдром», хунта в котором сумела выстоять под давлением профранцузского ЭКОВАС. Правда, после смерти Евгения Пригожина подкрепление из России в Нигер так и не прибыло, но мятежники быстро сориентировались в ситуации, существенно сократили свои требования к внешнему миру и поубавили воинственный тон. И хотя кризис там еще далек от завершения – но Алжир уже взял на себя миссию посредника между хунтой Нигера и международным сообществом.