Российские аэропорты под «Ковром»

Силы ПВО России сбили в Воскресенском районе Московской области беспилотник, который направлялся к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — отчитался он.

Ночью в аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 40 рейсов. По данным на 06:44 мск, которые опубликовал «Коммерсант», во Внуково было задержано 14 рейсов, три отменили; в Домодедово задержано 16 рейсов, один отменили; в Шереметьево были задержаны восемь рейсов.

По информации Baza, в Домодедово и Внуково был объявлен план «Ковер». Его вводят при обнаружении «нежелательных» летающих объектов или при опасности их возникновения.