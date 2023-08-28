Около 50 лиц армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, повредили забор вокруг административного комплекса посольства бутылками с краской и взрывчаткой, сообщается на сайте МИД Азербайджана.

В официальном заявлении подчеркивается, что сотрудники посольства не пострадали в результате происшествия. Несмотря на своевременное прибытие сотрудников правоохранительных органов, отвечающих за безопасность дипломатических представительств, провокаторы сумели покинуть место происшествия.

С целью выявления и задержания лиц, причастных к нападению на посольство, в Министерство иностранных дел Ливана была направлена соответствующая официальная нота. Предпринимаются все необходимые меры.

В настоящее время охрана комплекса посольства усилена, проводится расследование данного преступления, отмечается в сообщении МИД.