Греция поможет Армении производить боеприпасы

Минобороны Армении (РА) и Греции собираются подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Вопрос одобрения соглашения будет обсуждаться на сегодняшнем заседании правительства Армении, пишут армянские СМИ.

Согласно условиям соглашения, Греция должна предоставить Армении технические средства для производства боеприпасов в РА.

"Соглашение включает в себя такие важные направления сотрудничества, такие как передача технологий и техническая поддержка производства оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, обмен информацией и опытом в сфере производства боеприпасов, проведение исследований в области военной продукции и ее производства, создание совместных организаций по их производству", - пишут СМИ.