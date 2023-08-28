Юлия Медведева, специально для haqqin.az 10:16

Накануне впервые с начала войны столь массированной атаке беспилотников практически одновременно подверглись сразу несколько российских регионов. Беспилотники атаковали военный аэродром в Пскове, повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Кроме того, после атаки дронов начался пожар на территории воинской части 64044, 2-й бригады спецназа ГРУ. В Брянской области в результате атак БПЛА пожар охватил завод «Кремний ЭЛ», один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. Почти вся его продукция поставляется для нужд Минобороны РФ, в том числе, он делает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».

Режим «Ковер» был введен в Тульской области, а также над частью Московской области, в Рязани и над частью Калужской области (Калуга и Обнинск). Результативность атаки очевидна - стоимость поврежденных либо уничтоженных окончательно военно-транспортных самолетов, топлива и аэродромной инфраструктуры, а также пожары на «Кремний ЭЛ» - на порядки больше стоимости задействованных беспилотников. Так что с экономикой у этой атаки все в полном порядке. Украина между тем анонсировала ежегодный выпуск военных дронов в количестве не менее 200 тысяч единиц. С перспективами наращивания выпуска. Это означает только одно - в дальнейшем атаки по объектам на территории России будут происходить чаще, масштабнее и разрушительнее. Поскольку, как теперь выясняется, мер противодействия этой угрозе у России нет. Безопасность всей европейской части Российской федерации разрушена, и единственное, чему могут радоваться Z-патриоты – это то, что существуют планы «Ковер», «Эдельвейс» и прочие «гвоздики». Реальной пользы от них немного, но кто здесь говорит об эффективности? Как всегда, в России – главное, чтобы все делалось четко по инструкции, а сами они были утверждены высшими органами и оформлены соответствующим образом.