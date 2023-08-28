Украина бьет в «сердце российского ВПК» наш комментарий
Накануне впервые с начала войны столь массированной атаке беспилотников практически одновременно подверглись сразу несколько российских регионов.
Беспилотники атаковали военный аэродром в Пскове, повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Кроме того, после атаки дронов начался пожар на территории воинской части 64044, 2-й бригады спецназа ГРУ.
В Брянской области в результате атак БПЛА пожар охватил завод «Кремний ЭЛ», один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. Почти вся его продукция поставляется для нужд Минобороны РФ, в том числе, он делает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».
Режим «Ковер» был введен в Тульской области, а также над частью Московской области, в Рязани и над частью Калужской области (Калуга и Обнинск).
Результативность атаки очевидна - стоимость поврежденных либо уничтоженных окончательно военно-транспортных самолетов, топлива и аэродромной инфраструктуры, а также пожары на «Кремний ЭЛ» - на порядки больше стоимости задействованных беспилотников. Так что с экономикой у этой атаки все в полном порядке.
Украина между тем анонсировала ежегодный выпуск военных дронов в количестве не менее 200 тысяч единиц. С перспективами наращивания выпуска. Это означает только одно - в дальнейшем атаки по объектам на территории России будут происходить чаще, масштабнее и разрушительнее. Поскольку, как теперь выясняется, мер противодействия этой угрозе у России нет.
Безопасность всей европейской части Российской федерации разрушена, и единственное, чему могут радоваться Z-патриоты – это то, что существуют планы «Ковер», «Эдельвейс» и прочие «гвоздики». Реальной пользы от них немного, но кто здесь говорит об эффективности? Как всегда, в России – главное, чтобы все делалось четко по инструкции, а сами они были утверждены высшими органами и оформлены соответствующим образом.
В этой ночной атаке, кстати, тоже есть один интересный момент. По предварительным данным, в Псковской области дроны были запущены либо на самой ее территории, либо с территории Эстонии или Латвии, то есть – со стороны государств НАТО. То есть, в любом случае уровень угроз в виде следующих атак остается крайне высоким. И опять же – мер для пресечения этого попросту не существует.
География атак беспилотников по европейской части РФ прямо указывает на то, что украинцы последовательно ведут поиск и разведку уязвимых мест российской ПВО. Два дрона пытались атаковать телебашню в Брянске. Оба были сбиты – но для украинской стороны это не великая потеря, а повод искать – и найти – правильный расчет выделяемых на такие атаки сил и средств. Проще говоря, какое количество беспилотников смогут гарантированно нанести серьезный ущерб таким или другим объектам.
Разумеется, подобные атаки победы Киеву в войне с Россией не принесут. Но задача Украины не в том, чтобы победить, а в том, чтобы максимально истощить Россию. И вот это ему, как показывают систематические ночные налеты, вполне по силам.