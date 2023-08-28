Закир Гасанов отпраздновал День Победы

Находящийся с рабочим визитом в Анкаре министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня Победы Турции, сообщает сайт Министерства обороны Азербайджана.

На церемонии, организованной в Национальном конгресс-центре Бештепе, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил с вступительной речью.

На торжественной церемонии были представлены музыкальные номера, воспевающие победу Турции в войне.