Объявлен новый лидер Габона

Военные, захватившие власть в Габоне в результате государственного переворота в среду, назначили генерала Бриса Клотера Олиги Нгему переходным лидером западноафриканского государства, пишет BBC.

Ранее появилось видео, на котором толпа триумфально несет на руках генерал Нгему по улицам столицы страны, Либревиля.

Свергнутый президент Али Бонго сделал видеообращение у себя дома, призывая своих «друзей по всему миру» «поднять шум» от его имени.

Бывшая французская колония является одним из крупнейших производителей нефти в Африке.

Свержение Бонго положило конец 55-летнему семейному правлению.