Кто может стать новым министром обороны Украины

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк написал в своих соцсетях, что украинского министра обороны Алексея Резникова на посту сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. По его словам, это произойдет в течение первой недели сентября.

«Резников оставит пост министра обороны и впоследствии отправится (работать) послом в Великобританию», - уточнил Железняк.

Он отметил, что пока не решено, кто именно займет пост главы Фонда госимущества.

Ранее Резников заявил, что готов подать в отставку.

Ранее украинские журналисты заподозрили украинское Министерство обороны в закупке курток для ВСУ по завышенной цене. Согласно сделке, в одной из партий Украине должны были поставить 4,9 тыс. курток стоимостью $142 тыс. Однако позже их цена возросла до $421 тыс.