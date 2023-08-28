Стрелков рассказал, чем он лучше Путина

«Мои плюсы в сравнении с действующим президентом в условиях СВО:

1. Президент отказывается руководить военными действиями, считает себя некомпетентным в военном деле. Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент, и совершенно точно, чем действующий министр обороны, поэтому мог бы выполнять обязанность верховного главнокомандующего как положено по Конституции РФ.

2. Наш президент чрезвычайно доверчивый человек, его 8 лет водили за нос вместе и по отдельности Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский. Водили в Минске и в нормандском формате, в Стамбуле и много еще где. Со своей стороны могу заметить: начиная с 2014 года, никогда не называл дорогими и уважаемыми партнерами тех лиц, которые водили за нос действующего президента, я, наоборот, не верил никогда им ни на грош.

3. Действующий президент слишком добр. Когда полтора года назад началась СВО, он смог быстро убедиться, что его водили за нос не только уважаемые западные и киевские партнеры, но и руководители наших силовых структур, разведок и ВПК. Выяснилось, что ни страна, ни армия, ни промышленность России к войне не готовы, а так называемая Украина вовсе не соломенное чучело в военном отношении. Тем не менее все руководители указанных структур (а также др., например, ЦБ) остались на своих местах и продолжают удивлять нас своей некомпетентностью.

Я же совсем не так добр, что могу доказать на практике.

4. У нашего президента очень много друзей миллиардеров и прочих бизнесменов, которым он не может (по вышеуказанной доброте и широте души) ни в чем отказать. В результате вывоз капитала из РФ продолжается, военное производство растет гораздо медленнее, чем растут капиталы друзей президента. У меня нет ни одного друга даже миллионера, туго с друзьями-предпринимателями, вообще друзей немного, и в основном все они люди небогатые. Соответственно, уступать желаниям друзей в ущерб экономике России мне не придется.

5. Владимир Владимирович - высоконравственная личность, всегда верен слову и твердо выполняет обещания, данные тем, кто привел его к власти в конце лихих "девяностых". Я же никому ничего не обещал и могу поэтому проигнорировать все личные поручительства всех президентов РФ с 1991 года по настоящее время, если сочту, что это полезно для народа и государства.

6. Я не настолько спортивен и здоров, каким был Владимир Владимирович в мои годы, поэтому надоедать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолен военный кризис и его наиболее тяжкие последствия», - говорится в публикации.