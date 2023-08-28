Глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Грант Шэппс назначен министром обороны страны, сменив Бена Уоллеса. Об этом сообщает правительство Великобритании. Об этом назначении сообщает телеканал Sky News. Ранее Шэппс сравнивал российского президента Владимира Путина со знаменитым персонажем Достоевского Раскольниковым. По словам Шэппса, оба «оправдывают акты ужасающего насилия ложными и надуманными доводами, утверждая, что все это делается для общего блага».

*** 11:36 Бен Уоллес официально объявил о своей отставке с должности министра обороны. Ожидается, что вскоре премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит нового кандидата на этот пост, сообщает The Telegraph.

В своем письменном заявлении об отставке Бен Уоллес обратился к премьер-министру, выразив честь и уважение к службе бок о бок с мужчинами и женщинами Вооруженных сил и спецслужб, «которые жертвуют многим ради обеспечения безопасности страны».

Он обратился к Риши Сунаку, сообщив о своем решении: «После глубоких размышлений я принял решение об отставке. Моя карьера началась в 2005 году, и настало время посвятить себя в области жизни, которые я несколько забросил, и исследовать новые возможности».

Уоллес также выразил благодарность за поддержку и дружбу, подчеркнув, что он останется постоянным сторонником правительства и его деятельности.