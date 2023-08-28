Алиев поздравил Жапарова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, в котором он передал искренние и наилучшие пожелания в связи с Днем независимости Кыргызстана, сообщает официальный сайт главы государства.

В письме было выражено признание достижений Кыргызстана под руководством Садыра Жапарова. Президент Азербайджана отметил, что в ходе своего государственного визита в Кыргызстан он наблюдал успешную реализацию реформ и позитивное развитие страны.

Президент подчеркнул также значимость дружественных связей между двумя странами, которые постоянно укрепляются на основе общих корней, братских взаимоотношений и взаимного доверия. Ильхам Алиев выразил уверенность в продолжении успешного развития стратегического партнерства и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном.

В конце письма президент пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, а также постоянного процветания и благополучия в делах братского Кыргызстана.