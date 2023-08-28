Россияне продолжают «освобождать» жителей Донбасса

В течение суток в Донецкой области Украины из-за российских атак погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Кроме того, на Донецком направлении из-за российских обстрелов получили ранения два человека в Заповитном Новогродовской громады. Российские войска также обстреляли окрестности Кураховской, Марьинской и Очеретинской громад. В Авдеевке в течение ночи раздавались одиночные обстрелы, а Селидовская громада подверглась ракетным ударам - никто не пострадал.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, под огнем находились также Дружковская и Великоновоселковская общины - обошлось без жертв.

Минувшей ночью Россия нанесла удар по Славянской громаде. В частности, под ударом оказались сельскохозяйственные предприятия в поселке Мирном. В результате атаки погиб охранник предприятия, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

В то же время в Торецкой громаде было повреждено 10 домов, а в Часовоярской громаде - 5 многоэтажек и 5 частных домов.

"Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 5", - уточнил Кириленко.