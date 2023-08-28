Литва требует от Папы ответа

В видеообращении к собравшейся в Санкт-Петербурге католической молодежи папа Франциск подчеркнул, что она (молодежь) должна помнить, что является наследницей «великой Российской империи».

Представители Ватикана подчеркнули, что Папа Франциск не стремился прославить российский империализм в своем выступлении. Они заявили, что в своей речи Папа выразил восхищение российскими императорами Петром I и Екатериной II, расширивших территорию Российской империи.

Важно отметить, что в XVIII веке к Российской империи были присоединены территории Литвы и Польши.

В ответ на высказывания Папы Римского Украина, которая также в прошлом была частью Российской империи, заявила, что эти высказывания вызывают глубокое сожаление.