Бедствия преследуют «Садарак»
В расположенном в Гарадагском районе Баку торговом центре «Cадарак» произошел пожар.
Инцидент был зафиксирован сегодня утром в одном из магазинов в 9-м и 10-м рядах торгового центра.
К месту происшествия были привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был локализован.
По факту проводится расследование.
Напомним, что 28 августа в результате проливных дождей были затоплены торговые центры «Cадарак» и «Бина».