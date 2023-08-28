Бедствия преследуют «Садарак»

В расположенном в Гарадагском районе Баку торговом центре «Cадарак» произошел пожар.

Инцидент был зафиксирован сегодня утром в одном из магазинов в 9-м и 10-м рядах торгового центра.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был локализован.

По факту проводится расследование.

Напомним, что 28 августа в результате проливных дождей были затоплены торговые центры «Cадарак» и «Бина».