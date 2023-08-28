"И как часть этой театральной драматической постановки, накануне некоторые коррумпированные европейские политики, находящиеся под влиянием армянского лобби, также прибыли к азербайджанской границе. Такие шаги не имеют смысла. Вместо подобных показных шагов надо решать реальные вопросы на месте. Азербайджан не допустит наличия на своей территории какой-либо серой зоны".

По его словам, Армения без согласования с Азербайджаном в целях популизма подогнала грузовики к азербайджанской границе на ППП "Лачин".

Отказ от использования дороги Агдам - Ханкенди мы можем расценивать только как расизм и дискриминацию. О б этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, отказ от использования дороги в подобной форме является не чем иным, как расизмом.

«Азербайджан намерен открыть дороги и начать процесс реинтеграции. В качестве неотъемлемой части этого процесса реинтеграции Азербайджан готов обеспечить права и безопасность проживающих в Карабахе армянских жителей, на основе Конституции Азербайджана и международных документов, которые он поддерживает», — рассказал помощник президента.

Гаджиев также сообщил о преимуществах дороги Агдам - Ханкенди, заявив, что посредством автодороги можно в короткие сроки доставить любые грузы в Карабахский регион Азербайджана. По словам помощника президента, она имеет большую пропускную способность и более удобна для создания прочных транспортных связей.

Гаджиев убежден, что дорога Агдам - Ханкенди обладает большой пропускной способностью и более эффективна: «Эта дорога проходит по равнинной местности, она дает возможность установки прочной транспортной связи с городом Ханкенди и прилегающими регионами Карабаха. Азербайджан неоднократно заявлял, что дорога Агдам - Ханкенди полностью функциональна. По ней любой груз может быть доставлен в Ханкенди и на соседние территории в очень короткие сроки».