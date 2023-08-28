В Армении заявили, что никогда не претендовали на Карабах

В МИД Армении прокомментировали вчерашнее заявление представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о том, что «ситуация в Лачине – следствие признания Ереваном Карабаха частью Азербайджана».

Пресс-секретарь армянского ведомства Ани Бадалян назвала заявление Захаровой «вызывающим разочарование», отметив, что «вопрос Карабаха никогда не был территориальным спором между Ереваном и Баку».

Бадалян добавила, что «Ереван привержен своей инициативе установления стабильности в регионе на основе взаимного признания территориальной целостности и границ».