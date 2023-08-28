Китай резко отреагировал на обвинения Великобритании

Китай предостерег Великобританию от «вмешательства» в дела страны после того, как британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли затронул вопросы прав человека в Тайване и Гонконге, сообщает Daily Mail.

Министр иностранных дел Британии вчера посетил Пекин, где провел переговоры с высокопоставленными лицами Китая. Британские СМИ сообщают, что визит стал первым с 2018 года, когда министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант посетил Китай.

Когда китайские власти попросили отреагировать на «жесткие» заявления Клеверли относительно обращения КНР с нацменьшинствами, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь дал резкий ответ: «Дела, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, являются внутренними делами Китая, в которые другие страны не имеют права вмешиваться».

Предполагается, что визит Клеверли является предвестником личной встречи Риши Сунака и Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии на следующей неделе.

Некоторые британские консерваторы были недовольны тем, что министры заигрывают с Китаем, сравнивая этот подход с «умиротворением».