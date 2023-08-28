Армяне с упорством муравьев пытаются установить фортификационные сооружения
31 августа примерно в 10:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана
В результате неотложных мер, принятых подразделениями ВС Азербайджана, работы были немедленно остановлены.