Первый осенний день выдастся по-летнему жарким
1 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове пройдет без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 27-30° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, ночью и утром – туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 30-34° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 14-19° тепла.