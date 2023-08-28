Ходжес подчеркнул, что для украинских войск не требуется очищать от мин всю территорию в 1500 километров. Он заявил, что достаточно прорваться в нескольких ключевых местах, чтобы затем использовать полученное преимущество. Он также отметил, что стратегия постепенного продвижения важна для ослабления российского военного потенциала при одновременном продвижении к оборонительным минным полям и укреплениям.

Генерал призвал к терпению и подчеркнул, что украинцы проявляют выдающиеся навыки в обеспечении информационной безопасности, что означает, что публичная информация о ходе боевых действий может быть ограничена.

«Украинцы лучше всех, кого я когда-либо видел, включая нас, защищают информацию» - отметил Ходжес.

Отдельные представители Пентагона выразили критику по поводу плана военных действий Украины.

Цель операции в Украине – разорвать «сухопутный коридор», соединяющий оккупированный Крым с западной Россией. Медленные темпы операции вызывают опасения, что до осени реализовать планы не удастся. Ранее американские официальные лица рекомендовали Киеву сконцентрировать усилия в одном направлении.

Однако Ходжес поставил под сомнение предложения сконцентрировать украинские силы в одной точке, назвав их «абсолютной чушью».