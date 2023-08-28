Си Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 в Индии

Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20, который должен пройти в Индии на следующей неделе. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Два индийских чиновника, один дипломат из Китая и один чиновник, работающий в правительстве другой страны G20, заявили агентству, что премьер Ли Цян, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече. Представители МИД Индии и Китая на запросы о комментариях не ответили. Источники агентства говорят, что причина, по которой Си Цзиньпин не собирается ехать на саммит, им неизвестна.

Reuters отмечает, что саммит в Индии рассматривался как место встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. «Ожидание встречи Си и Байдена подогревается потоком высокопоставленных американских чиновников, посещавших Пекин в последние месяцы, включая поездку министра торговли Джины Раймондо в начале этой недели», — пишет агентство, обращая внимание на то, что на прошлой неделе председатель КНР присутствовал на встрече лидеров БРИКС в ЮАР.