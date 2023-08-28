Лукашенко отреагировал на требования вывести «вагнеровцев»

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе группы «Вагнер» из республики. Об этом сообщает «БелТА».

Президент Беларуси отметил, что страны, выдвигающие требования, увеличивают свои военные бюджеты и размещают военные формирования у границ Беларуси. Он подчеркнул, что сначала следует обеспечить вывод иностранных военнослужащих из Польши, Литвы и стран Балтии, чтобы потом рассматривать вопросы о присутствии военных в других странах.

Группа «Вагнер» прибыла в Беларусь после мятежа Пригожина 24 июня. По словам белорусского командования, бойцы группы делятся опытом с местными военными и проводят совместные учения.