Немецкие СМИ пошли на Азербайджан. Доктор Гесс написал письмо-протест

В некоторых немецких средствах массовой информации в последнее время участились публикации предвзятых статей против Азербайджана. После статьи «Забытый миром: Нагорный Карабах », опубликованной 10 августа журналистами Алисе Ботой и Мариан Митровым в еженедельной газете Die Zeit, 24 августа в ежедневной газете Tagesspiegel была издана статья под названием «Угроза геноцида в Нагорном Карабахе? Мир позволяет армянам голодать – ради их собственных интересов» ученого-арменоведа Тессы Хоффман, бывшего доцента Свободного университета Берлина .

27 августа в онлайн-газете Die Welt была опубликована статья корреспондента Павла Локшина «Только «понятие борьбы» - почему Европа игнорирует предупреждение о геноциде», а 28 августа газета TAZ опубликовала статью Тиграна Петросяна «Терпимый геноцид: Германия несет за это общую ответственность».

Интересно то, что в основных ведущих немецких СМИ, наряду с журналистами, исследователю, специализирующемуся на Армении, и лицу армянской национальности также разрешается писать статьи с резкой предвзятостью против Азербайджана и его политического руководства.

Причем в различных СМИ циркулируют такие выражения, как «гуманитарная катастрофа» и «армянское христианское население подвергается геноциду посредством голода». На правительство Германии оказывается давление через местную престижную и широко тиражируемую прессу, чтобы оно «перестало оставаться сторонним наблюдателем и начало помогать».

Хоффман, Петросян и Локшин явно исказили в своих статьях исторические факты. В статьи включены такие абсурдные мнения Петросяна и Хоффман, как «Нагорный Карабах был присоединен Сталиным к Азербайджану в 1921 году», «Азербайджан нарушил международное право и напал на Нагорный Карабах осенью 2020 года».

Авторы пытаются внушить читателю, что «массовые убийства армян совершаются в большом концлагере в Нагорном Карабахе, где они исторически расселились и проживают в абсолютном большинстве», и «Азербайджан с декабря 2022 года закрыл единственный сухопутный путь выхода между Нагорным Карабахом и Арменией и подвергает проживающих там армян геноциду». Хоффманн и Петросян «обосновали» существование «серьезной угрозы геноцида в Карабахе», ссылаясь на Морено Окампо, бывшего главного прокурора Международного уголовного суда.

Во всех трех статьях утверждается, что «страны-члены ЕС из-за азербайджанского газа заняли позицию стороннего наблюдателя». Хоффман и Петросян проводят параллели с событиями 1915 года и «осуждают безразличие международного мира тогда и сейчас». Петросян и Локшин в своих статьях «пытаются представить как подтверждение бездейственности федерального правительства, выделив предвзято некоторые высказывания из ответа на вопрос, адресованный на пресс-конференции официальному представителю федерального правительства Штеффену Хебестрайту.

Петросян идет еще дальше, утверждая, что «сегодняшняя Германия, как и Германская империя в 1915 году, несет ответственность за возникновение этого геноцида».

В Die Welt Локшин обвиняет высшее политическое руководство Азербайджана в «обречении армян на геноцид», «поставив армян перед выбором: принять азербайджанское гражданство или эмигрировать».