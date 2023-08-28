Данилов о потерях украинской армии

Информация западных СМИ о количестве потерь украинской армии не соответствует действительности. Цифры, которые называют журналисты, преувеличены, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Наша армия не столь велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране», - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что ему непонятно, «почему уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию о наших потерях».

Недавно издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявило, что потери Украины с начала полномасштабного вторжения России составили 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч ранеными.