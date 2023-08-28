В Украине разрабатывается около 6 моделей новых беспилотных летательных аппаратов большой дальности, в том числе таких, которые могут пролететь более 1000 километров. Псковская область, по которой недавно был нанесен удар, находится более чем в 600 километрах от украинской границы, сообщили The New York Times украинские эксперты.

«Они запустили бумеранг, и он прилетел к ним обратно, — сказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, — россияне — не только в Кремле, не только на границе с Украиной — все россияне должны понимать, что идет война».

В стране появилась культура стартапов, которые экспериментируют с новыми конструкциями. Данилюк добавил, что множество экспериментов украинских производителей беспилотных летательных аппаратов в настоящее время приносит свои плоды. Однако он не стал подтверждать, что именно Украина ответственна за ночное нападение на Псков.

«Мы являемся свидетелями совершенно нового типа ведения войны, возможно, даже новой теории войны, с использованием беспилотных летательных аппаратов», — заявил в интервью Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины.

Недорогой беспилотник может поразить очень дорогой объект, такой как грузовые самолеты на российских взлетно-посадочных полосах, сказал он. Но он уточнил, что поскольку находится вне правительства, не может подтвердить какой-либо конкретный украинский военный удар.

«Русские считают себя абсолютно непобедимыми на своей территории, потому что они знают, что мы не можем использовать западное оборудование из-за наших обещаний правительству Соединенных Штатов», — добавил Загороднюк.