Успехи Украины повышают цену для Путина Bloomberg
Украина неуклонно добивается прогресса на поле боя и повышает цену войны для России. Это происходит, несмотря на мрачные оценки некоторых союзников медленных темпов контрнаступления, сообщает Bloomberg.
Как отмечается в публикации, после нескольких недель ударов по укрепленным российским линиям фронта на оккупированных востоке и юге украинские силы, возможно, добились значительных прорывов, которые открывают перспективу более быстрого наступления.
Киев объявил, что войска прорвали первую линию укреплений на юго-востоке и стремятся расширить брешь, что является частью стратегии, направленной на разделение российских сил на две части путем продвижения к Азовскому морю и отрезания оккупированного Крыма. Кроме того, ВСУ продолжают наступление вокруг города Бахмут.
"Президент России Владимир Путин также сталкивается с усилением атак дронов на Москву и другие города, что подрывает его претензии на способность обеспечить безопасность страны в то время, как Украина принимает ответные меры за начатую им войну. Путину потенциально грозят президентские выборы в марте, когда города его страны подвергаются регулярным нападениям, а его войска отступают.
При этом Украина знает, что победы помогают снизить усталость от войны среди союзников, от которых она зависит в плане вооружений. В то время как администрация Джо Байдена заявляет, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, между республиканскими претендентами, которые бросят ему вызов на пост президента в следующем году, разногласия гораздо сильнее, говорится в публикации.
Однако впереди еще много тяжелых боев, и российские войска по-прежнему хорошо окопались. Украина знает, что ей необходимо завоевать как можно больше территории, прежде чем местность станет труднопроходимой в преддверии второй зимы войны", - говорится в статье.
Как отмечает Bloomberg, первые ожидания в отношении контрнаступления были высокими после поставок оружия на миллиарды долларов, даже несмотря на то, что военные аналитики предупреждали о трудностях.
"Поскольку закаленные в боях украинские войска будут использовать свое преимущество, предстоящие недели помогут определить, можно ли считать это успехом", - подчеркивается в публикации.