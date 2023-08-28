Украина неуклонно добивается прогресса на поле боя и повышает цену войны для России. Это происходит, несмотря на мрачные оценки некоторых союзников медленных темпов контрнаступления, сообщает Bloomberg.

Как отмечается в публикации, после нескольких недель ударов по укрепленным российским линиям фронта на оккупированных востоке и юге украинские силы, возможно, добились значительных прорывов, которые открывают перспективу более быстрого наступления.

Киев объявил, что войска прорвали первую линию укреплений на юго-востоке и стремятся расширить брешь, что является частью стратегии, направленной на разделение российских сил на две части путем продвижения к Азовскому морю и отрезания оккупированного Крыма. Кроме того, ВСУ продолжают наступление вокруг города Бахмут.

"Президент России Владимир Путин также сталкивается с усилением атак дронов на Москву и другие города, что подрывает его претензии на способность обеспечить безопасность страны в то время, как Украина принимает ответные меры за начатую им войну. Путину потенциально грозят президентские выборы в марте, когда города его страны подвергаются регулярным нападениям, а его войска отступают.