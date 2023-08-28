В Баку дали совет Пашиняну и призвали не вмешиваться в дела Азербайджана
Обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес азербайджанской стороны в осуществлении «геноцида» обесценивают этот термин. Об этом сообщается на сайте МИД Азербайджана.
МИД Азербайджана указывает на безосновательные обвинения премьер-министра Армении в «геноциде» Азербайджана, отмечает отсутствие каких-либо доказательств подобных заявлений.
В сообщении указывается, что армянская сторона блокирует грузоперевозки по Лачинской дороге и выбирает провокационные шаги вместо конструктивной реакции на предложения о гуманитарной помощи для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Азербайджан предоставил грузовики Красного Полумесяца для гуманитарных поставок в Ханкенди, но Армения мешает этому, что указывает на политический характер ее действий.
МИД отметил, что Армения обвиняет Азербайджан в этнической чистке, но создаются условия для переезда армянских жителей через пограничный пункт пропуска «Лачин» в обоих направлениях, что опровергает эти обвинения.
В сообщении говорится, что сложившаяся обстановка указывает на двойные стандарты армянской стороны, которая обвиняет Азербайджан в действиях, совершенных ею самой.
«Видимо, армянская сторона, которая на протяжении почти 30 лет осуществляла геноцид, массовые убийства и этнические чистки не только на оккупированных азербайджанских территориях, но даже до конца 1980-х годов против азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Армении, считает, что каждое государство использует один и тот же подход и имеет одинаковое мышление», – говорится в заявлении.
МИД посоветовал премьер-министру Армении, который так или иначе признает территориальную целостность Азербайджана, поддержать политику реинтеграции жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, и воздержаться от вмешательства против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
МИД выразил надежду, что армянская сторона примет более конструктивную позицию в переговорах с Азербайджаном для стабилизации региона в постконфликтный период.