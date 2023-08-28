В Баку дали совет Пашиняну и призвали не вмешиваться в дела Азербайджана

В сообщении указывается, что армянская сторона блокирует грузоперевозки по Лачинской дороге и выбирает провокационные шаги вместо конструктивной реакции на предложения о гуманитарной помощи для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Азербайджан предоставил грузовики Красного Полумесяца для гуманитарных поставок в Ханкенди, но Армения мешает этому, что указывает на политический характер ее действий.

МИД отметил, что Армения обвиняет Азербайджан в этнической чистке, но создаются условия для переезда армянских жителей через пограничный пункт пропуска «Лачин» в обоих направлениях, что опровергает эти обвинения.