Россия в разы увеличила экспорт продовольствия в Иран и Турцию
В 2023 году страны Азии и Ближнего Востока стали основными потребителями российской аграрной продукции, следует из данных Минсельхоза России.
Экспорт сельхозпродукции в Китай и Турцию увеличился почти в три раза, в Иран - почти в шесть раз. Отмечается, что Россия начала поставки пшеницы в Алжир и Саудовскую Аравию, а также экспортирует мясо птицы в Китай и страны Персидского залива, и ведет поставки свинины во Вьетнам.
Из данных Минсельхоза России следует, что вырос экспорт кондитерской продукции, которая, кроме стран СНГ, нашла своих покупателей в Китае и Саудовской Аравии.