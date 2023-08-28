Россия в разы увеличила экспорт продовольствия в Иран и Турцию

В 2023 году страны Азии и Ближнего Востока стали основными потребителями российской аграрной продукции, следует из данных Минсельхоза России.

Экспорт сельхозпродукции в Китай и Турцию увеличился почти в три раза, в Иран - почти в шесть раз. Отмечается, что Россия начала поставки пшеницы в Алжир и Саудовскую Аравию, а также экспортирует мясо птицы в Китай и страны Персидского залива, и ведет поставки свинины во Вьетнам.