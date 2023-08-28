Омбудсмен Азербайджана серьезно озабочена

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с провокацией, совершенной против посольства Азербайджана в Ливане лицами армянского происхождения.

В заявлении омбудсмена отмечается, что Армения на протяжении всей истории проводила политику террора против азербайджанских и турецких дипломатов.

"Очередной случай, ставший одним из последствий этой политики, произошел в Ливане, где около 50 лиц армянского происхождения собрались перед административным зданием посольства Азербайджана в Ливане, бросили в здание бутылки с краской, взрывчатыми веществами.

Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что армяне ради проведения акции продолжают свои радикальные нападения и совершают насильственные действия, выкрикивая необоснованные лозунги с обвинениями, неуважением к территориальной целостности Азербайджана.

Призываю все иностранные государства выполнить свои обязательства, исходящие из Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", решительно осудить случаи нападений на дипмиссии, поддержать принятие необходимых мер ответственности", - говорится в заявлении.